Источник: Леонид Слуцкий назначен врио главы фракции ЛДПР
Леонид Слуцкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости.
«Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий решением фракции назначается Леонид Слуцкий», — рассказал источник агентства.
Ранее сообщалось, что глава политической партии Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни.
Отмечается, что фракция берет перерыв по всем организационным и кадровым решениям.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского. Он подчеркнул, что глава ЛДПР был патриотом страны и всегда отстаивал ее интересы.