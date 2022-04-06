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Политика
6 апреля 2022  14:54

Источник: Леонид Слуцкий назначен врио главы фракции ЛДПР

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Леонид Слуцкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий решением фракции назначается Леонид Слуцкий», — рассказал источник агентства. 

Ранее сообщалось, что глава политической партии Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни.

Отмечается, что фракция берет перерыв по всем организационным и кадровым решениям.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского. Он подчеркнул, что глава ЛДПР был патриотом страны и всегда отстаивал ее интересы.

#Владимир Жириновский
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