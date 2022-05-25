Казань претендует на проведение матча за Суперкубок России по футболу - 2022

Казань является одним из трех претендентов на право проведения матча за Суперкубок России по футболу – 2022. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, помимо столицы Татарстана на Суперкубок претендуют также Екатеринбург и Нижний Новгород.

«Да, стадион в Нижнем Новгороде претендует на проведение Суперкубка России. Есть несколько претендентов на проведение. Мы в их числе», – заявил генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов.

В матче за Суперкубок страны встретятся чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка России — «Динамо» или «Спартак».

Действующим обладателем трофея является клуб из Санкт-Петербурга, обыгравший в Калининграде московский «Локомотив» со счетом 3:0.