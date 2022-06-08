Источник: ISU допустил ошибку при подсчете голосов за возрастной ценз в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) ошибочно посчитал голоса по вопросу поднятия возрастного ценза в фигурном катании на конгрессе организации, который состоялся накануне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее конгресс ISU принял решение о пошаговом повышении минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет. В следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/24 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/25 — 17 лет.

По итогам голосования голосования сообщалось о том, что за повышение минимального возраста спортсменов проголосовали 100 участников конгресса, против — 16, двое воздержались. Однако, чуть позже ISU издал документ, в котором значатся иные цифры, согласно которому против ценза выступили лишь 11 делегатов из 118.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об основных решениях на конгрессе ISU в Таиланде.