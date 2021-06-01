Источник: Футбольный клуб «Уфа» может быть закрыт

Футбольный клуб «Уфа» может прекратить свое существование из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает Prufy.ru со ссылкой на источник в клубе.

Главная причина – отсутствие спонсоров, а также отсутствие трансферов, на которых мог бы заработать клуб. Бюджетных средств на профессиональный спорт в регионе не хватает.

По сведениям издания в сложном положении оказался и хоккейный клуб «Салават Юлаев». Сразу несколько инсайдеров из Башкортостана сообщили сегодня о том, что у сотрудников спортивных клубов республики есть задержки по заработной плате.

Как сообщает издание, топовые спортивные команды Башкортостана финансируются в основном из Фонда социальных целевых программ (ФЦСП), который спонсируют, в свою очередь, крупные промышленные предприятия, в том числе «Башнефть». Между тем «Башнефть» объявила на днях о резком снижении размеров дивидендов акционерам. Сегодня же председатель совета директоров ФК «Уфа» и председатель общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов заявил о том, что он покидает обе должности.



ФК «Уфа» занял 13-е место в РПЛ в прошедшем сезоне и сохранил место в элитной лиге российского футбола.