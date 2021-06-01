Ростислав Мурзагулов объявил об уходе с поста главы Общественной палаты Башкортостана

Председатель Общественной палаты Башкортостана и председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов объявил об уходе с обоих этих постов. О своем решении он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Радий Фаритович (глава Башкортостана Радий Хабиров — прим. Т-и) еще слишком долго терпел; видимо, какой-то толк в Арлекине всё же видел», — заметил теперь уже бывший руководитель Общественной палаты РБ.

При этом политтехнолог не без иронии поздравил своих недоброжелателей, которым, по его мнению, теперь придется выбирать «новую причину всех бед Башкирии».

Мурзагулов был избран председателем Общественной палаты Башкортостана в декабре 2020 года. После этого он покинул пост председателя совета директоров АО «Башинформ», который занимал с октября 2018-го. Председателем совета директоров ФК «Уфа» он стал в августе 2020-го, а до этого возглавлял попечительский совет клуба.

Ростислав Мурзагулов родился в 1978 году в Кумертау. Работал корреспондентом газеты «Советская Башкирия», редактором и ведущим новостей ОАО «Первый канал». Окончил Московский государственный университет. С 2003 по 2008 год был пресс-секретарем Президента Башкортостана Муртазы Рахимова, о котором впоследствии написал книгу «Бабай всея Руси» (вышла в 2016 году).

После этого возглавлял Управление по связям с общественностью Фонда содействия реформированию ЖКХ, некоторое время работал директором массовых и образовательных программ Олимпийского комитета России. В 2010–2011 годах — заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике.

В 2011–2013 годах — заместитель генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» по маркетингу и связям с общественностью. В 2014–2015 годах — эксперт ООН по связям с общественностью. В 2015-м стал исполнительным директором Института развития избирательной системы РФ.

В 2017–2018 годах работал заместителем мэра Красногорска, когда этот пост занимал Радий Хабиров. Вернулся в Башкортостан после назначения последнего руководителем республики.