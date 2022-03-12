Источник: форвард «Ак Барса» Тарасов не сыграет в шестом матче серии с «Авангардом»

Форвард «Ак Барса» Даниил Тарасов, вероятнее всего, пропустит шестой матч четвертьфинальной серии против «Авангарда». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, хоккеист получил травму после столкновения с капитаном омичей Алексеем Емелиным в пятой игре (4:3 ОТ) в Казани. В победной для казанцев встрече Тарасов провёл на льду 12 минут и 25 секунд.

Напомним, после пяти матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 3:2 в пользу омичей. Шестая игра будет сыграна сегодня, 12 марта в Балашихе в 17:00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах пятой игры серии, в которой казанцы победили омичей в овертайме со счетом 4:3.