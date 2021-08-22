Источник: Экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев возглавит «Кайрат»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев возглавит «Кайрат» из Алма-Аты. Контракт будет подписан в ближайшие дни, сообщает «Матч ТВ».

Ассистентом Бердыева в «Кайрате» станет Дмитрий Кириченко, который уже был его помощником в ФК «Ростов». Напомним, что в мае этого года Курбан Бердыев был назначен советником владельца клуба Кайрата Боранбаева.

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 до 2013 года, а также с 2017 по 2019 год. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России (2008, 2009), бронзовыми призерами (2003, 2010), обладателями Кубка России (2012), а также Суперкубка страны (2010, 2012).