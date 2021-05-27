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Ру Тат
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27 мая 2021  13:29

Курбан Бердыев получил должность в ФК «Кайрат»

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Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев был представлен сегодня коллективу ФК «Кайрат» (Алматы) в качестве советника председателя наблюдательного совета казахстанского клуба.

68-летний специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» (Москва).

По сообщениям пресс-службы клуба, работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате.

Уже сегодня прошла первая встреча с тренерским составом академии «Кайрата», в ходе которого был проведен анализ тренировочного процесса команд U14 и U15.

#ФК Рубин #курбан бердыев
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