Источник: экс-футболист «Рубина» Кварацхелия со следующего сезона станет игроком «Наполи»

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия со следующего сезона станет футболистом итальянского «Наполи». Об этом в «твиттере» сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, неаполитанцы уже согласовали последние детали контракта с грузинским полузащитником.

Стоит отметить, что этот сезон Кварацхелия закончит в составе грузинского «Динамо» Батуми.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с экс-тренером «Рубина» Ринатом Билялетдиновым, в котором специалист прокомментировал перспективы Хвичи Кварацхелии в клубе Серии А.