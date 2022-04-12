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Ру Тат
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Спорт
12 апреля 2022  10:56
Дамир Садриев

Источник: экс-футболист «Рубина» Кварацхелия со следующего сезона станет игроком «Наполи»

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Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия со следующего сезона станет футболистом итальянского «Наполи». Об этом в «твиттере» сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, неаполитанцы уже согласовали последние детали контракта с грузинским полузащитником. 

Стоит отметить, что этот сезон Кварацхелия закончит в составе грузинского «Динамо» Батуми.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с экс-тренером «Рубина» Ринатом Билялетдиновым, в котором специалист прокомментировал перспективы Хвичи Кварацхелии в клубе Серии А.

#фк рубин #футбол #РПЛ #Хвича Кварацхелия
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