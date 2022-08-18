Источник: Дзюба подписал контракт с турецкой командой и стал одноклубником Балотелли

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба определился с новым клубом. По информации «Спорт-Экспресс», им стал «Адана Демирспор».

Отмечается, что 33-летний россиянин подписал контракт с турецким клубом по схеме «1+1». В нынешнем сезоне «Адана Демирспор» лидирует во внутреннем чемпионате.

Стоит отметить, что в составе команды из города Адана также выступают экс-партнер Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий, а также итальянский форвард Марио Балотелли.

Напомним, на протяжении последнего месяца Дзюба находился в расположении «Рубина» и тренировался на базе казанского клуба.

Ранее генеральный менеджер «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба окончательно покинул расположение казанского клуба.