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Спорт
18 августа 2022  13:54

Источник: Дзюба подписал контракт с турецкой командой и стал одноклубником Балотелли

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Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба определился с новым клубом. По информации «Спорт-Экспресс», им стал «Адана Демирспор».

Отмечается, что 33-летний россиянин подписал контракт с турецким клубом по схеме «1+1». В нынешнем сезоне «Адана Демирспор» лидирует во внутреннем чемпионате. 

Стоит отметить, что в составе команды из города Адана также выступают экс-партнер Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий, а также итальянский форвард Марио Балотелли.

Напомним, на протяжении последнего месяца Дзюба находился в расположении «Рубина» и тренировался на базе казанского клуба.

Ранее генеральный менеджер «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба окончательно покинул расположение казанского клуба.

#футбол #артем дзюба
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