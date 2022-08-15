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Ру Тат
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Спорт
15 августа 2022  10:54

Источник: Дзюба находится в поисках новой команды и все еще может перейти в «Рубин»

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Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба до сих пор находится в поисках новой команды и все еще имеет возможность оказаться в казанском «Рубине». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 33-летний форвард должен определиться с клубом в течение следующих двух недель. Вероятнее всего, это произойдет по итогам квалификационных раундов еврокубков – в этом случае будет ясно, есть ли у Дзюбы вариант с клубом из Европы. Стоит отметить, что значимым фактором для Дзюба является участие команды в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Кроме того, футболист все еще может оказаться в «Рубине», в составе которого он поддерживал форму ранее.

Ранее генеральный менеджер «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба окончательно покинул расположение казанского клуба.

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