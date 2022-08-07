Источник: «Чикаго» не собирается подписывать воспитанника «Ак Барса» Свечникова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» не рассматривает вариант с приобретением российского форварда Евгения Свечникова. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что воспитанник «Ак Барса» может продолжить карьеру в «Чикаго» в качестве свободного агента. Стоит отметить, что предыдущий клуб Свечникова «Виннипег» уже сообщил 25-летнему хоккеисту, что не будет делать квалификационное предложение.

В сезоне-2021/22 на счету Свечникова 72 матча регулярного чемпионата НХЛ и 19 (7+12) очков при показателе полезности «-4».

Ранее «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в контрольном матче в Нижнекамске.