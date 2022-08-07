«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в контрольном матче в Нижнекамске

«Ак Барс» добился второй победы подряд в контрольных матчах летнего межсезонья. Казанцы обыграли в Нижнекамске местный «Нефтехимик» со счетом 4:1.

Отметим, что для «Ак Барса» этот матч стал вторым за два дня. Накануне «барсы» разгромили (6:1) в Альметьевске местный «Нефтяник».

Преимущество «Нефтехимика» поначалу сказалось на игре. По ходу матча команда Олега Знарка уступала в счете. Камара броском от синей линии на последних секундах первого периода открыл счет. На пятой минуте второго периода Кагарлицкий сравнял счет точным броском со средней дистанции — 1:1.

В заключительном периоде «Ак Барс» забросил три безответные шайбы. Сначала Хованов подправил шайбу после дальнего броска Юдина. Затем индивидуальным мастерством блеснул молодой Бровкин. Третья шайба на счету Галиева.

«Ак Барс» возвращается в Казань, где продолжит подготовку к сезону. Следующий контрольный матч команда Олега Знарка проведёт 14 августа в Москве против «Спартака».

«Нефтехимик» – «Ак Барс» – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

1:0 Камара (19:59, 5х4)

1:1 Кагарлицкий (25:46)

1:2 Хованов (Юдин, 45:00)

1:3 Бровкин (47:51)

1:4 Галиев (56:54)