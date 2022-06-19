Источник: центровой УНИКСа Клименко покинет команду. Он провел в Казани шесть лет

Российский центровой УНИКСа Артем Клименко этим летом уйдет из казанской команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват. Канал о баскетболе».

Стоит отметить, что в общей сложности 28-летний баскетболист провел в Казани шесть лет – сначала в аренде из саратовского «Автодора», а затем подписав контракт уже с самим клубом.

В минувшем сезоне Клименко принял участие в 20 матчах Единой лиги, в среднем набирая 4,1 очка и совершая 1,8 подбора и 1,1 потери за игру.

Кроме того, сообщается, что помимо Клименко покинуть казанскую команду может и защитник Артем Комолов. По информации источника, баскетболист пока не принял окончательного решения.

Ранее УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером Велимиром Перасовичем.