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Спорт
29 мая 2022  11:21
Дамир Садриев

«Ак Барс» планирует заключить контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

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Бывший защитник «Авангарда» Максим Чудинов может стать хоккеистом «Ак Барса». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, казанский клуб планирует заключить контракт с защитником, пропустившим прошлый сезон из-за травмы. Стоит отметить, что в позапрошлом сезоне Чудинов помог омскому клубу завоевать Кубок Гагарина.

Еще дважды хоккеист выигрывал Кубок Гагарина в составе питерского СКА под руководством Олега Знарка

В августе прошлого года «Авангард» расторг контракт с защитником Чудиновым. С того момента хоккеист не подписал контракт ни с одним клубом.

Ранее бывший форвард «Ак Барса» Николай Коваленко прокомментировал переход из казанского клуба в нижегородское «Торпедо».

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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