«Ак Барс» планирует заключить контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Бывший защитник «Авангарда» Максим Чудинов может стать хоккеистом «Ак Барса». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, казанский клуб планирует заключить контракт с защитником, пропустившим прошлый сезон из-за травмы. Стоит отметить, что в позапрошлом сезоне Чудинов помог омскому клубу завоевать Кубок Гагарина.

Еще дважды хоккеист выигрывал Кубок Гагарина в составе питерского СКА под руководством Олега Знарка.

В августе прошлого года «Авангард» расторг контракт с защитником Чудиновым. С того момента хоккеист не подписал контракт ни с одним клубом.

Ранее бывший форвард «Ак Барса» Николай Коваленко прокомментировал переход из казанского клуба в нижегородское «Торпедо».