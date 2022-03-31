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Спорт
31 марта 2022  17:03
Дамир Садриев

Источник: «Ак Барс» может пополниться MVP Кубка Гагарина-2021 Сергеем Толчинским

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Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский может продолжить карьеру в «Ак Барсе». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, помимо казанского клуба, на нападающего претендуют еще несколько топ-клубов КХЛ. Стоит отметить, что контракт Толчинского с клубом из Омска истекает 30 апреля.

В нынешнем плей-офф хоккеист провел 13 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В прошлом розыгрыше стал чемпионом в составе «Авангарда», а также был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

Напомним, ранее «Татар-информу» стало известно, что казанский «Ак Барс» рассмотрит вариант приглашения на пост главного тренера команды экс-наставника «Торпедо» Дэвида Немировски.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
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