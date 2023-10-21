Захарова предложила Литве выложить кнопками и гвоздями надпись «на зло России»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Литва хочет запретить экспортировать в Россию гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы в рамках 12-го пакета санкций. По мнению Вильнюса, такая мера должна привести к «разрушению российских промышленных мощностей».

«Куда Литва всё это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись „на зло России“», — предложила дипломат.

Она вспомнила, как год назад была на встрече с китайскими деловыми кругами в Москве и в этот момент узнала о том, что США приняли очередные антироссийские санкции, которые запрещают поставки в Россию лифтов и оборудования к ним.

«По задумке авторов этого решения, данная мера должна „парализовать строительную отрасль в России“. Когда я зачитала китайским коллегам эту новость, их накрыл гомерический хохот», — вспомнила представитель МИД.

Страшно представить, продолжила Захарова, какая истерика начнется у китайских производителей спиц и кнопок, когда они узнают о планах Литвы «разрушить российские промышленные мощности».

Санкционное давление Запада на Россию увеличилось после начала спецоперации. Президент Владимир Путин подчеркивал, что СВО будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России