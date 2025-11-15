Исследователь из КФУ сообщил о вреде баклана для местной фауны

Большой баклан (Phalacrocorax carbo)

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Из-за аномального тепла территорию Татарстана в последнее время осваивают южные виды птиц – бакланы и белые цапли. Бакланы представляют угрозу местной фауне. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Проблему создает большой баклан. Птица южная, на днях видел ее над Казанкой. Это активный рыбоед, крайне нежелательный для нашего региона. Уже были жалобы от рыбаков на то, что бакланы активно поедают рыбу в прудовых хозяйствах республики и приносят тем самым колоссальный ущерб. Как бороться, пока не знаем. Стрелять их нельзя, они не входят в группу охотничьих. Сейчас исследуем этот вопрос. Надеюсь, что будут рекомендации, как быть дальше с бакланами», – сказал он.

Кроме того, по данным орнитолога, два года назад в республике были замечены огари, которых также называют красными утками. А в этом году птицы дали потомство.

«Это говорит о том, что новый вид входит в нашу фауну. Красные утки станут украшением наших водоемов», – считает Рахимов.

