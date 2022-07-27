Исследование: Введение масочного режима поддерживает каждый четвертый россиянин

Каждый четвертый житель России выступает за повторное введение масочного режима. При этом против этой меры выступает почти половина опрошенных жителей страны – 48%, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Среди сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин — 25% против 21% среди мужчин. Молодые россияне – в возрасте до 34 лет – поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет.

Среди вакцинированных от коронавируса не позднее полугода назад за ношение масок трое из десяти, среди антипрививочников к маскам готовы вернуться только 14% опрошенных.

Напомним, в Управлении Роспотребнадзора по РТ заявили, что в Татарстане маски вернутся в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Сейчас, по заверением ведомства, заболеваемость коронавирусной инфекцией находится на низком уровне и эпидпроцесс стабилен.

Уровень заболеваемости коронавирусом начал расти в России с середины июля на фоне распространения новых, более заразных вариантов вируса.