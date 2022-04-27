Исследование: В Казани самокаты обогнали по цене велосипеды

С наступлением весны продажи велосипедов в России выросли на 12%, а самокатов на 40%, вычислили аналитики «Авито». В Казани велосипеды и самокаты покупали на 11% и 54% чаще.

При этом средняя цена велосипеда в столице Татарстана составила 13 300 рублей. Самокаты же в среднем приобретают за 19 300 рублей соответственно.

«Весной этого года самым популярным типом велосипеда у россиян стали горные модели – их доля в общих продажах велосипедов на сайте составила 41% , а доля детских и дорожных – 37% и 19% соответственно», - пояснил руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский.

В Казани сезон проката электросамокатов стартовал с 23 апреля. Власти города утвердили 500 парковочных мест для шеринговых самокатов.