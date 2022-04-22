Фото: Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

23 апреля в Казани стартует сезон проката электросамокатов. В этом году точек для проката стало в четыре раза больше — общая схема будет включать 500 парковочных мест.

В Комитете по транспорту рассказали, что схему расположения электросамокатов разработало бюро транспортного планирования Управления архитектуры и градостроительства Казани. 21 апреля комитетом и компания Whoosh подписали соглашение о работе сервиса в городе.

В прошлом году в Казани был утвержден перечень правил, регламентирующих деятельность компаний, оказывающих услуги по прокату электросамокатов. Так, максимальная скорость самокатов не должна превышать 20 км/ч, а на 45 участках установлены дополнительные ограничения при движении по велосипедным и велопешеходным дорожкам — здесь скорость не должна превышать 15 км/час.

По тротуарам на 440 участках улично-дорожной сети электросамокат может двигаться со скоростью до 10 км/час). Кроме того, на этом транспорте нельзя пересекать проезжую часть, это касается и пешеходных переходов.

Аналогичные соглашения планируется подписать и с другими компаниями, предоставляющие услуги проката.