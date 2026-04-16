Исследование ЦСР: Татарстан – среди регионов с наибольшим дефицитом кадров

Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), Татарстан и Липецкая область вошли в число регионов с самым большим дефицитом кадров. Откуда взялась такая нехватка, какие есть пути решения и в каких отраслях есть большой запрос на новых работников – в материале «Татар-информа».





Термин «кадровый голод», по мнению экспертов, для описания региональных рынков труда не применим, тем не менее проблема в Татарстане есть, и она острая

Высокая кадровая напряженность в Татарстане

Согласно данным исследования ЦСР, дефицит кадров возникает в тех регионах, где экономика бурно развивается, но возможности привлечения людей из других регионов уступают столичным, рассказал РИА «Новости» глава Центра стратегических разработок Павел Смелов.

«Нехватка персонала острее там, где предложение ощутимо отстает от спроса. Высока напряженность по спросу на кадры в Севастополе и Краснодарском крае, в наших северных регионах – в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, – в Пермском крае и Республике Татарстан, в Приморском крае и на Сахалине. Наиболее остро такие дисбалансы выражены в Белгородской, Ивановской, Костромской, Липецкой областях», – сообщил он.

При этом нельзя описать ситуацию на региональных рынках понятием «кадровый голод», уверен Смелов.

«И бизнес, и государство приложили много усилий, за минувшие 4 года занятость возросла почти на 3 миллиона человек, поэтому сейчас уже термин «кадровый голод» для описания региональных рынков труда не применим», – считает Смелов.

Тем не менее проблема в Татарстане есть, и она острая. Ее в числе факторов, сдерживающих экономическое развитие, обозначил накануне Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, выступая с отчетом Кабинета Министров РТ перед Госсоветом РТ.

«Сохраняется напряженность и на рынке труда. Несмотря на наличие вакансий практически во всех отраслях, имеется дефицит кадров», – заявил Песошин.

По прогнозу кадровой потребности до 2032 года, сфера образования нуждается и будет нуждаться в 7 тысячах специалистов ежегодно

Обрабатывающее производство и образование – в топе сфер, где требуются кадры

Работодатели в Татарстане прямо сейчас ищут 49,4 тыс. человек – такое количество вакансий на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России».

В республике сделали прогноз кадровой потребности до 2032 года. Согласно расчетам Министерства труда и занятости РТ, экономике Татарстана ежегодно нужны будут 51 тыс. новых кадров.

Больше всего в специалистах нуждаются и будут нуждаться предприятия базовых секторов экономики. Пятерка сфер-лидеров выглядит так:

обрабатывающее производство – нужно более 8 000 человек ежегодно;

образование – 7 000 человек;

здравоохранение – 6 870 человек;

транспорт – 6 000 человек;

строительство – 4 000 человек.

Прогнозируется, что при этом высокий спрос в ближайшие годы будет приходиться на специалистов со средним профессиональным образованием, то есть на кадры в рабочих специальностях и прикладных специалистов.

Новые технологии на производствах сократят дефицит кадров

Проблема дефицита кадров актуальна для многих регионов нашей страны. И вопрос здесь не только в нехватке квалифицированных специалистов, уверен доктор экономических наук, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов.

«Основная причина дефицита кадров в России сегодня – развитие экономики экстенсивным путем, то есть любое расширение производства основывается на старой технологической базе, соответственно, рост производительности труда низкий, из-за этого постоянно нужна новая рабочая сила», – объяснил собеседник агентства.

При этом демографическая ситуация такова, что обеспечить эту потребность невозможно. Но такая ситуация характерна для многих стран, добавил Колганов.

«Проблема дефицита кадров имеет и структурный характер. На протяжении 30 лет в России планомерно сокращалась подготовка квалифицированных специалистов. Это создает напряжение на рынке труда»,– продолжил эксперт.

Складывается парадоксальная ситуация. Несмотря на нехватку высококвалифицированных кадров, бизнес не всегда хочет достойно оплачивать их труд, а также вкладывать средства в обучение людей. Такие инвестиции совершают только крупнейшие корпорации с высокими доходами, заявил он.

По словам Колганова, на региональном уровне частично решить проблему поможет еще большее внимание подготовке и переподготовке кадров, а также внедрение передовых технологий, повышающих производительность труда, а также в какой-то степени закрыть потребность на рынке труда могут помочь участники СВО, когда вернутся домой.

Автоматизация, обучение людей с ограниченными возможностями, ИИ: как Татарстан может решить проблему

Назвать ситуацию в Татарстане критической нельзя. Нет мест, где некому работать, новые кадры зачастую нужны для расширения и масштабирования производств, заявил в беседе с «Татар-информом» директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«Сегодня в новых кадрах нуждается не только Татарстан, но и вся страна. Нельзя сказать, что в республике есть места, где некому работать. Республика динамично развивается, специалисты есть везде, но их нужно больше, чтобы поддерживать темпы роста», – пояснил собеседник агентства.

Республика ведет большую работу в этом направлении. Одним из путей решения стало обучение разным специальностям людей с ограниченными возможностями.

«Нужно использовать резервы, которые есть на сегодня. Например, на нашей площадке мы привлекаем и обучаем все больше людей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, они могут получать профессию и социализироваться», – заявил Губайдуллин.

Также необходимыми мерами он назвал работу со школьниками по профориентации и повышение автоматизации производств.

«Важно говорить о цифровизации и робототизации, искусственном интеллекте. К этому нужно подходить аккуратно и с умом. Нужно внедрять эти технологии, но и для этого нужны профильные специалисты», – сказал Эмиль Губайдуллин.

Сложно успевать за ростом экономики Татарстана с точки зрения кадров без привлечения специалистов из других регионов. Республика – привлекательное место для людей из соседних субъектов для профессионального роста. Это тоже остается большим резервом для РТ, заключил он.