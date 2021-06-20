Исследование: антипрививочники чаще других заявляют об искусственном происхождении Covid

Антипрививочники чаще остальных считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Такого мнения придерживают 7 из 10 противников вакцинации. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами сервиса SuperJob.

«В том, что вирус, так сильно изменивший жизнь всего мира, появился естественным путем, уверены лишь 14% опрошенных», — говорится в исследовании.

Люди, придерживающиеся такого мнения, отмечают, что миграция вирусов от животных к человеку — давно известный путь появления новых инфекций, поэтому ситуация перехода Covid-19 от летучих мышей к людям не уникальна. При этом мнения о естественном происхождении вируса чаще остальных придерживается молодежь до 34 лет (24%) и респонденты, которые положительно относятся к профилактическим прививкам (20%).

29% опрошенных затруднились ответить на вопрос о происхождении коронавируса.

Тех, кто верит в искусственное происхождение Covid-19, больше среди антипрививочников и респондентов старше 45 лет. При этом среди объяснений немало конспирологических предположений.

Ранее члены Экспертного клуба из Татарстана назвали причины низких темпов вакцинации от коронавируса. Так, один из спикеров отметил, что отсутствие стремления россиян привиться объясняется совокупностью нескольких присущих народу качеств. Среди них — «фольклорное» недоверие любым властным институтам, набор суеверий, вера в авось и пренебрежение собой.