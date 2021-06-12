Вера в авось: эксперты Татарстана назвали причины низких темпов вакцинации от Covid-19

Несмотря на то что Россия первой зарегистрировала вакцину от коронавируса, и на сегодняшний день в стране отлажен процесс вакцинации и гражданам доступно несколько видов вакцин, доля привитого населения остается невысокой. Возможные причины такой ситуации перечислили члены Экспертного клуба.

Председатель Молодежного правительства РТ Алла Абросимова считает, что среди наших граждан много «антипривочников», которые не доверяют медицине, и бытует недоверчивое отношение к российским вакцинам. В первом случае необходимо комплексно повышать уровень информированности россиян, во втором же нужно открытое и доступное разъяснение от экспертов и личный пример первых лиц.

«Наши узкие специалисты, в том числе, микробиологи, одни из лучших в мире. В данном случае отказа от вакцинации граждан пугает то, как были поданы сами вакцины. Недостаточно открыто, понятно, не пропустив их через все этапы научного исследования. Это и породило недоверие», — посчитала Абросимова.

Также есть те, кто недооценивают опасность вируса. В целом, эта группа не против прививки — достаточно напомнить и аргументировать, рассудила спикер. Положительным моментом в массовой вакцинации эксперт назвала возрастающую тенденцию упрощения процесса иммунизации.

По мнению члена Общественной палаты РТ, доктора политических наук Андрея Большакова, сложившаяся в стране ситуация — очень сложный вопрос для России, поскольку процент привитых не позволяет надеяться на то, что нас минует третья волна Covid-19. Среди факторов, которые влияют на относительно низкую вакцинацию, — малосодержательная реклама, отсутствие категории граждан, которым надо проходить обязательную вакцинацию, наличие в Сети большого объема антирекламных роликов. А некоторые граждане и вовсе считают Covid-19 выдумкой властей, заметил Большаков.

«Реклама необходимости вакцин должна усиливаться, в традиционных СМИ должны выступать только эксперты, которые таковыми являются, надо продумать меры по уходу от постоянного негатива в социальных сетях по теме вакцинации», — рассудил он.

Руководитель исследовательского агентства «Ставим вопросы — предлагаем ответы» Антон Глухов отметил, что отсутствие стремления россиян привиться объясняется совокупностью нескольких присущих народу качеств. Среди них — «фольклорное» недоверие любым властным институтам, набор суеверий, вера в авось и пренебрежение собой. Эксперт обратил внимание, что появление отечественной линейки вакцин от Covid-19 — позитивное явление, поскольку это позволило успокоить людей.

«Кроме того, даже наши опросы показывают, что значительная часть непривитых сограждан в настоящее время занимают выжидательную позицию, анализируя последствия пройденных процедур родственниками и коллегами», — рассказал Глухов.

По его словам, замечательной идеей является разработка программ по привлечению иностранных «вакцинных туристов».

Напомним, в начале июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране привились от Covid-19 18 млн человек. В большинстве российских регионов доля привитого населения составляет 10-15%, а некоторые субъекты приближаются или преодолели рубеж в 20%.