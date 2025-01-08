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Использующие вторсырье предприятия получат скидку
Российские компании, которые используют вторсырье для производства товаров или упаковки, смогут получить скидку при уплате экологического сбора. Это следует из сообщения пресс-службы Правительства РФ.
«С 1 января 2025 года компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки для товаров, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент», – отметили в кабмине.
Уточняется, что в текущем году на скидку будут претендовать компании, использующие 55% вторсырья в общей массе, а в 2026 году – 75%.
Напомним, что в России на смену нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В Татарстане на нацпроект в 2025 году выделят более 2,5 млрд рублей.
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