В РТ на нацпроект «Экологическое благополучие» в 2025 году выделят более 2,5 млрд рублей

В России с 2025 года на смену национальному проекту «Экология» пришел нацпроект «Экологическое благополучие».

От Татарстана предварительно согласовано включение восьми мероприятий на общую сумму 2 млрд 579,6 млн рублей. Из них 2 млрд 358,2 млн рублей выделят из федерального бюджета, 221,4 млн рублей – республиканского, сообщили в пресс-службе МЭПР РТ.

Федеральный проект «Вода России» придет на смену федеральным проектам «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов».

По направлению «Улучшение экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов)» в РТ предусмотрена реализация двух мероприятий:

— «Расчистка участка р. Мелекеска в г. Набережные Челны Республики Татарстан», срок реализации — 2025-2027 гг. На эти цели израсходуют 320,6 млн рублей.

— «Мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с притоками в г. Казани», срок реализации — 2028-2030 гг. На работы выделят 703,3 млн рублей. Уточняется, что на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова направлено письмо о рассмотрении возможности переноса срока реализации мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с 2028 года на 2025-й.

По направлению «Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге» в 2025 году планируется завершение работ по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани.

По направлению «Сокращение объема загрязненных сточных вод, поступающего в водные объекты» (строительство, реконструкция очистных сооружений) Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ совместно с Минстроем России прорабатывается вопрос по включению объектов по строительству (реконструкции) очистных сооружений и ливневых канализаций Татарстана. Предварительно направлен перечень из 17 объектов: Казань, Буинск, Заинск, Зеленодольск, Кукмор, Лаишево, Мензелинск, Набережные Челны, Камское устье, Камские Поляны Нижнекамского района, Уруссу Ютазинского района, Актаныш, Муслюмово.

Федеральный проект «Генеральная уборка» придет на смену федеральному проекту «Чистая страна». По информации Минприроды России, перечень объектов по российским регионам в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» до 2030 года будет сформирован после оценки и категорирования объектов накопленного вреда окружающей среде Росприроднадзором и Роспотребнадзором в первом квартале 2025 года.

Остальные четыре мероприятия, которые вошли в новый нацпроект, будут реализованы по линии Минлесхоза РТ.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.