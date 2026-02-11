Исполняющей обязанности ректора КГМУ Абдулганиевой присвоили звание «Заслуженный врач РФ»

И.о. ректора КГМУ

Родилась 11 октября 1975 года в г. Казани. Окончила Казанский государственный медицинский университет, клиническую ординатуру, аспирантуру Казанского ГМУ, магистратуру НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, 2015 г.).

С 2000 по 2003 гг. — очный аспирант по специальности «внутренние болезни» на кафедре пропедевтики внутренних болезней КГМУ.

С 2003 по 2008 гг. — ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии КГМУ.

С 2008 по 2013 гг. — доцент на кафедре госпитальной терапии с курсом эндокринологии КГМУ.

С 2013 г. — заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ.

С 2017 г. — главный внештатный специалист — терапевт Министерства здравоохранения РТ.

С 2017 г. — заместитель председателя аттестационной комиссии по терапевтическим специальностям МЗ РТ.

С 2019 г. — проректор ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ.

С сентября 2025 г. — и.о. ректора Казанского государственного медицинского университета.

Врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач РТ.