Путин отметил государственными наградами ученого КФУ и главу штаба «Юнармии» в РТ

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград и почетных званий. В числе награжденных – двое представителей Татарстана. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено заведующему кафедрой Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского КФУ Фариту Авхадиеву. В указе отмечается, что ученый удостоен звания за значительный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу.

Орденом Александра Невского награжден начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» в Татарстане Александр Бородин. В документе говорится, что награда вручена за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи.