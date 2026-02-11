news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 февраля 2026 18:00

Путин отметил государственными наградами ученого КФУ и главу штаба «Юнармии» в РТ

Читайте нас в
Телеграм
Путин отметил государственными наградами ученого КФУ и главу штаба «Юнармии» в РТ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград и почетных званий. В числе награжденных – двое представителей Татарстана. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено заведующему кафедрой Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского КФУ Фариту Авхадиеву. В указе отмечается, что ученый удостоен звания за значительный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу.

Орденом Александра Невского награжден начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» в Татарстане Александр Бородин. В документе говорится, что награда вручена за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

#государственные награды рф и рт #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
Алексей Песошин в Нижнекамске: «Вы в числе лидеров, но долги по ЖКУ неприемлемы!»

Алексей Песошин в Нижнекамске: «Вы в числе лидеров, но долги по ЖКУ неприемлемы!»

10 февраля 2026