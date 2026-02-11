Путин отметил государственными наградами ученого КФУ и главу штаба «Юнармии» в РТ
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград и почетных званий. В числе награжденных – двое представителей Татарстана. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено заведующему кафедрой Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского КФУ Фариту Авхадиеву. В указе отмечается, что ученый удостоен звания за значительный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную работу.
Орденом Александра Невского награжден начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» в Татарстане Александр Бородин. В документе говорится, что награда вручена за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи.