Исполнительный директор VK Fest рассказала об особенностях фестиваля в Казани

Исполнительный директор VK Fest Злата Колотвина в интервью рассказала об особенностях фестиваля, который пройдет 7 июня на территории Центра семьи «Казан», и его работе изнутри:

– Чем казанский VK Fest выделяется на фоне других?

– Казанский VK Fest, пожалуй, самый колоритный и самобытный из всех наших фестивалей. Татарстан обладает особым культурным кодом и глубокими традициями, а еще здесь развита локальная музыкальная индустрия: артисты со своей аудиторией, национальные инструменты. Казань стала первым городом, где мы запустили отдельную сцену, на которой выступают исключительно татарские исполнители, и в этом году мы готовимся это повторить.

– Какие особенности и новшества в этом году?

– Каждый год фестиваль обновляется – появляются новые участники, развлечения, при этом атмосфера и фундаментальные идеи VK Fest остаются прежними. Главная цель фестиваля – перенести лучшие элементы российской культуры и продуктов VK в офлайн, включая артистов, инфлюенсеров, сообщества, игры, шоу. Концепция неизменна: дарить гостям то, что они любят в VK.

– Расскажите про закулисье фестиваля, про рабочие процессы. Кто главный «мозг» фестиваля?

– Провести такое масштабное событие возможно только тогда, когда мы действуем как единый, слаженный организм. Мы постоянно генерируем идеи, вместе обсуждаем их, спорим, ищем творческие решения и воплощаем задуманное в жизнь. При этом особое значение для нас имеют эмоции, которые испытывают гости VK Fest. Наша цель — создать для каждого посетителя яркий, запоминающийся праздник, чтобы каждый гость ушёл с вдохновением и радостью. Конечно, работа сопровождается стрессом, но искренние эмоции зрителей становятся лучшей наградой.

– Как посетителям лучше подготовиться к VK Fest?

– Я рекомендую заранее составить план посещения фестиваля, чтобы успеть насладиться всеми интересными мероприятиями и не устать. В приложение VK Fest мы интегрировали интерактивную карту, с помощью которой можно посмотреть все активности, проложить маршрут и успеть все посмотреть. На фестивале комфортно всем: детям, подросткам, родителям и даже бабушкам с дедушками. Пока одни слушают любимых артистов, другие отдыхают в лаунж-зонах, участвуют в мастер-классах или проводят время на интерактивных площадках. Это место, где можно провести целый день вместе, не теряя ощущения уюта и безопасности.

– В прошлом году фестиваль в Казани посетили более 20 тысяч человек. Это большая ответственность. Как вы работаете над безопасностью и доступной средой?

– Безопасность и комфорт гостей – наш главный приоритет. Мы обязательно проводим тотальную проверку всей локации совместно со службами безопасности. Попасть на VK Fest во время его проведения можно только через КПП, оборудованные металлоискателями. Мы также заботимся о доступной среде: трансформируем фестивальное пространство так, чтобы оно было удобно гостям с особенностями здоровья. Для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата строим пандусы и возводим специальные подиумы у сцен.