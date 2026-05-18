VK Fest объявил состав инфлюенсеров в Казани

Клава Кока, Дима Масленников, Вики шоу, Импровизаторы, Платон Горохов, Ян Топлес и Супер Стас проведут автограф-сессии и пообщаются с поклонниками на VK Fest в Казани. Фестиваль пройдет 7 июня у Центра Семьи «Казан».

Ранее был объявлен лайнап выступающих артистов. На сцене выступят FEDUK, Дима Масленников, Клава Кока, Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.

Кроме того, гостей ждут лекции и мастер-классы, развлечения для всей семьи и особый татарский колорит – на VK Fest вновь появится татарская сцена с локальными артистами. Все активности программы фестиваля будут анонсироваться до старта события.