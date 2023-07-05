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Исполком Зеленодольска прокомментировал информацию о пропаже биркованных бродячих собак
Сегодня «Татар-информ» опубликовал новость о том, что, со слов волонтеров, в Зеленодольском районе РТ и в самом Зеленодольске стали пропадать бездомные собаки, одну из них нашли с тяжелым отравлением.
При этом волонтер уточнил, что пропадают стерилизованные, биркованные собаки, которые не представляют угрозы для местных жителей.
Как рассказала «Татар-информу» представитель администрации Зеленодольского района, отлов диких собак проводится по заявкам и в рамках закона.
«В этом нет ничего особенного, департамент ЖКХ совместно с волонтерами из «Кот и Пес» занимаются отловом диких собак, у нас с ними заключен договор. Местные жители обращаются, оставляют заявки и по ним производится отлов», – рассказала представитель администрации района.
По ее словам, биркованных собак никто не отлавливает. Диких же ловят, стерилизуют, чипируют и отправляют в привычную среду, а агрессивных – оставляют в приюте.
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