Исполком Зеленодольска прокомментировал информацию о пропаже биркованных бродячих собак

Сегодня «Татар-информ» опубликовал новость о том, что, со слов волонтеров, в Зеленодольском районе РТ и в самом Зеленодольске стали пропадать бездомные собаки, одну из них нашли с тяжелым отравлением.

При этом волонтер уточнил, что пропадают стерилизованные, биркованные собаки, которые не представляют угрозы для местных жителей.

Как рассказала «Татар-информу» представитель администрации Зеленодольского района, отлов диких собак проводится по заявкам и в рамках закона.

«В этом нет ничего особенного, департамент ЖКХ совместно с волонтерами из «Кот и Пес» занимаются отловом диких собак, у нас с ними заключен договор. Местные жители обращаются, оставляют заявки и по ним производится отлов», – рассказала представитель администрации района.

По ее словам, биркованных собак никто не отлавливает. Диких же ловят, стерилизуют, чипируют и отправляют в привычную среду, а агрессивных – оставляют в приюте.