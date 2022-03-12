Исполком в Пестречинском районе РТ отремонтируют за 2,2 млн рублей

В Ковалинском сельском поселении Пестречинского района РТ начался капитальный ремонт здания исполнительного комитета. Лимит финансирования составляет 2,2 млн рублей. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

«Капитальные работы затронут непосредственно само здание исполкома и входную группу. Они будут включать отделочные работы стен, потолков, полов, замену инженерных, электрических сетей, а также старых деревянных окон, из которых дует. А вот ремонт отопления проводиться не будет из-за ограниченных средств», — уточнил замруководителя исполнительного комитета Пестречинского района РТ Рамиль Шайхутдинов.

Раньше это здание принадлежало школе, затем образовательная организация закрылась. Сейчас в одном здании находятся исполком, почта, библиотека, опорный пункт милиции и сельский клуб.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Конь Пестречинского района отремонтируют дом культуры за 17 млн рублей.