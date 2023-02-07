Исполком Пестречинского района ищет перевозчика на муниципальные маршруты

Исполнительный комитет Пестречинского района Татарстана ищет перевозчика на муниципальные маршруты с регулируемыми тарифами. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет один рубль. При этом размер платы за проезд пассажиров и провоз багажа остается на усмотрение подрядчика. Исполком муниципалитета будет принимать заявки до 13 февраля этого года, а 15 февраля определит перевозчика.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что жители около 30 деревень Пестречинского района Татарстана остались без общественного транспорта, а местные власти предложили им ездить на такси.