Бастрыкин взял на контроль ситуацию с общественным транспортом в Пестречинском районе РТ

В социальных сетях появилась информация, что жители Пестречинского района Татарстана остались без общественного транспорта.

Со слов одного из жителей района, местные власти ссылаются на нехватку средств и предлагают людям ездить на такси. Однако стоимость такой поездки до Казани превышает тысячу рублей в одну сторону. Как итог – люди из 30 деревень практически изолированы и не могут добраться до аптек или магазинов из-за отсутствия межпоселковых автобусов.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

