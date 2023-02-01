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Ру Тат
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Происшествия
1 февраля 2023  11:49

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с общественным транспортом в Пестречинском районе РТ

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В социальных сетях появилась информация, что жители Пестречинского района Татарстана остались без общественного транспорта.

Со слов одного из жителей района, местные власти ссылаются на нехватку средств и предлагают людям ездить на такси. Однако стоимость такой поездки до Казани превышает тысячу рублей в одну сторону. Как итог – люди из 30 деревень практически изолированы и не могут добраться до аптек или магазинов из-за отсутствия межпоселковых автобусов.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
 

#следком рт #автобус
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