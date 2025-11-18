Исполком Лаишевского района РТ: С начала года произошло более 200 коммунальных аварий

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Инженерные сети в Лаишевском районе Татарстана имеют высокую степень износа: с начала года на них произошло свыше 200 аварий. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома района Иван Шитов на выездном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного Совета РТ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам докладчика, на территории муниципалитета находятся 105 водозаборных узлов и более 350 километров водопроводных и канализационных сетей, а также четыре биологические очистные сооружения. «Действующие очистные сооружения также находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждаются в капитальном ремонте», – уточнил он.

В этом году в районе разработали и приняли четырехлетнюю муниципальную программу по улучшению системы водоснабжения и обустройству зон санитарной охраны водозаборных узлов. В ее рамках за счет собственных средств муниципалитета выполнены работы на общую сумму 33 млн рублей, отметил замруководителя исполкома.

Речь идет о бурении водозаборной скважины, строительстве сетей водоснабжения, установке системы очистки воды на водозаборе строительство сетей водоснабжения, обустройстве водозаборного узла в селах.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Кроме того, за счет средств граждан, собранных в рамках республиканской программы самообложения, в Лаишевском районе в сфере водоснабжения реализованы мероприятия на сумму более 5 млн рублей, добавил Шитов.

До начала заседания комитета депутаты ознакомились с работой вновь построенных биологических очистных сооружений Лаишева.

По федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры в городе Лаишево строятся очистные сооружения, которые способны повысить эффективность работы существующих практически втрое – с 450 куб. метров в сутки до 1250. В этом году предполагается завершить работы по первому этапу строительства.

В частности, возведен производственный корпус, установлено оборудование первого пускового комплекса и частично выполнено строительство наружных инженерных сетей. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы. На 2026 год намечено завершение строительства второго этапа.

«Этот объект был необходим городу Лаишево. Старые очистные сооружения, построенные еще в 1987 году, были изношены более чем на 80% и давно требовали масштабной реконструкции. Сегодня мощности новых сооружений позволяют эффективно очищать сточные воды города», – подчеркнул председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Андрей Егоров, открывая заседание.