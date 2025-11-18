news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 ноября 2025 17:51

Исполком Лаишевского района РТ: С начала года произошло более 200 коммунальных аварий

Читайте нас в
Телеграм
Исполком Лаишевского района РТ: С начала года произошло более 200 коммунальных аварий
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Инженерные сети в Лаишевском районе Татарстана имеют высокую степень износа: с начала года на них произошло свыше 200 аварий. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома района Иван Шитов на выездном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного Совета РТ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам докладчика, на территории муниципалитета находятся 105 водозаборных узлов и более 350 километров водопроводных и канализационных сетей, а также четыре биологические очистные сооружения. «Действующие очистные сооружения также находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждаются в капитальном ремонте», – уточнил он.

В этом году в районе разработали и приняли четырехлетнюю муниципальную программу по улучшению системы водоснабжения и обустройству зон санитарной охраны водозаборных узлов. В ее рамках за счет собственных средств муниципалитета выполнены работы на общую сумму 33 млн рублей, отметил замруководителя исполкома.

Речь идет о бурении водозаборной скважины, строительстве сетей водоснабжения, установке системы очистки воды на водозаборе строительство сетей водоснабжения, обустройстве водозаборного узла в селах.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Кроме того, за счет средств граждан, собранных в рамках республиканской программы самообложения, в Лаишевском районе в сфере водоснабжения реализованы мероприятия на сумму более 5 млн рублей, добавил Шитов.

До начала заседания комитета депутаты ознакомились с работой вновь построенных биологических очистных сооружений Лаишева.

По федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры в городе Лаишево строятся очистные сооружения, которые способны повысить эффективность работы существующих практически втрое – с 450 куб. метров в сутки до 1250. В этом году предполагается завершить работы по первому этапу строительства.

В частности, возведен производственный корпус, установлено оборудование первого пускового комплекса и частично выполнено строительство наружных инженерных сетей. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы. На 2026 год намечено завершение строительства второго этапа.

«Этот объект был необходим городу Лаишево. Старые очистные сооружения, построенные еще в 1987 году, были изношены более чем на 80% и давно требовали масштабной реконструкции. Сегодня мощности новых сооружений позволяют эффективно очищать сточные воды города», – подчеркнул председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Андрей Егоров, открывая заседание.

читайте также
В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры
В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры
#программа модернизации коммунальной инфраструктуры #ЖКХ #лаишевский район #очистные сооружения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025