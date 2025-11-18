news_header_top
Общество 18 ноября 2025 17:33

В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане за будущий, 2026 год в рамках федеральной программы модернизируют 17 объектов инженерной инфраструктуры. Об этом на прошедшем в Лаишевском районе республики выездном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного Совета РТ рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Мазит Салихов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«На реализацию федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в следующем году в республике предусмотрено финансирование в размере 2,5 млрд рублей, 1 млрд 200 млн из которых – средства федерального бюджета», – отметил докладчик, добавив, что действие всех реализуемых в этом году программ продолжится.

В целом, по словам замминистра, протяженность коммунальных сетей в Татарстане превышает 27 тыс. километров. Примерно треть из них, более 9 тыс. километров, нуждается в замене.

В связи с этим Салихов напомнил, что для решения проблемы износа сетей в 2023 году был дан старт федеральной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а в текущем году запущена и республиканская программа. В общей сложности в рамках обеих программ в Татарстане в 2025 году запланирована реконструкция и модернизация 144 объектов инженерной инфраструктуры во всех 45 муниципалитетах.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Объем затрат составляет более 12,6 млрд рублей. Всего планируется заменить 404 километра инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, два биологических очистных сооружения и семь котельных», – уточнил он.

В Татарстане также реализуются республиканские программы, направленные на повышение качества предоставления коммунальных услуг. В частности, это программа по восстановлению освещения, по ремонту сетей газопотребления с заменой котлов в бюджетных учреждениях, по реконструкции сетей газораспределения и другие, перечислил Салихов.

При этом замглавы Минстроя РТ констатировал, что достижение целевых показателей не удастся обеспечить исключительно за счет бюджетных источников.

«Для реализации поставленных задач необходимо масштабное привлечение ресурсов в рамках инвестиционных программ. Так, в 2025 году в республике были запланированы мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству объектов коммунального комплекса почти на 16 млрд рублей в рамках 58 инвестиционных программ для 30 организаций коммунального комплекса», – пояснил он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На заседании комитета парламентарии также поинтересовались, приведет ли увеличение НДС с января 2026 года к повышению тарифов ЖКХ. Заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина рассказала, что рост тарифов в среднем по стране оценивается в 9,9% с 1 октября 2026 года.

«Мы говорим о предельном индексе в среднем на семь коммунальных услуг – это электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, горячая и холодная вода, водоотведение и обращение с ТКО. Нужно понимать, что это усредненная величина в среднем по России, какой индекс дадут Республике Татарстан мы пока не знаем, ожидаем в ближайшее время», – заверила она.

Провел заседание Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию его председатель Андрей Егоров. В нем также принял участие помощник Раиса РТ, полномочный представитель Раиса Татарстана в Государственном Совете РТ Александр Терентьев.

#программа модернизации коммунальной инфраструктуры #ЖКХ
