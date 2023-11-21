Исполком Казани заявил о нехватке рабочих для зимнего содержания дорог

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В Казани для содержания дорог зимой не хватает дорожных рабочих, механизаторов и водителей. Об этом сообщил заместитель руководителя горисполкома по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«К сожалению, на предприятиях сегодня имеется дефицит кадров. Мы стараемся привлечь новые кадры на зимнее содержание с тех объектов, которые на зимний период замораживаются. То есть это строительство улично-дорожной сети, где меньше требуется трудозатрат. Оттуда привлекаем дорожных рабочих, механизаторов, водителей», – рассказал спикер.

По словам Куляжева, всего на предприятиях трудоустроено 560 водителей и 798 дорожных рабочих. Их средний возраст составляет 50–54 года. «Но, к сожалению, уровень зарплат не позволяет нам полностью обеспечить кадрами предприятия. Поэтому приходится работать посменно», – подчеркнул он.

При переходе на зимний режим работы зарплата немного увеличивается. Так, с учетом ночных смен в среднем дорожные рабочие будут получать 47 тыс. рублей, водители, работая ночью и в выходные, – до 80 тыс. рублей, уточнил замруководителя исполкома.

Городской парк насчитывает 600 единиц зимней уборочной техники. При резком ухудшении погодных условий в Казани готовы задействовать до тысячи единиц техники, в основном самосвалы для вывоза снега, заметил спикер.

Кроме того, в этом году в тестовом режиме внедряется система контроля «Монитор города», которая позволит не только отслеживать технику на дорогах, но и корректировать ее работу, определять наиболее проблемные участки.

Куляжев отметил, что для обработки дорог заготовлено 70 тыс. тонн пескосоляной смеси и более 21 тыс. тонн реагента.

«В прошлом году протестировали специальный тротуарный реагент с мраморной крошкой. У нас было и остается много обращений по содержанию тротуаров. Результаты применения оцениваем положительно. Этой зимой закупили около тысячи тонн такого реагента. Но, к сожалению, не имеем техники для его распределения, поэтому в центральной части города, на туристических маршрутах распределение такого реагента будет осуществляться в основном в “ручном” режиме», – добавил он.

В Казани также завершена подготовка семи снегоплавильных пунктов с 11 камерами. Близится к завершению строительство еще одного снегоплавильного пункта на улице Портовая. И еще одна снегоплавильная камера появится на существующем пункте в районе улицы Несмелова.