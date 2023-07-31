Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Исполком Казани выразил соболезнования семье погибшего в урагане жителя города
Руководитель городского исполкома Рустем Гафаров выразил соболезнования семье погибшего в урагане жителя Казани.
«К счастью, в самой Казани обошлось без человеческих жертв, но есть погибшие на озере Яльчик в Республике Марий Эл, они все жители нашей республики. Среди них один казанец. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — произнес он.
Также глава исполкома отметил, что оперативный штаб продолжит работать до полного устранения последствий урагана в Казани.
«Мы по нашим социальным сетям будем доводить информацию до жителей», — отметил спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что от урагана в Казани пострадали 23 человека, двое были госпитализированы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»