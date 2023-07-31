Исполком Казани выразил соболезнования семье погибшего в урагане жителя города

Руководитель городского исполкома Рустем Гафаров выразил соболезнования семье погибшего в урагане жителя Казани.

«К счастью, в самой Казани обошлось без человеческих жертв, но есть погибшие на озере Яльчик в Республике Марий Эл, они все жители нашей республики. Среди них один казанец. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — произнес он.

Также глава исполкома отметил, что оперативный штаб продолжит работать до полного устранения последствий урагана в Казани.

«Мы по нашим социальным сетям будем доводить информацию до жителей», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что от урагана в Казани пострадали 23 человека, двое были госпитализированы.