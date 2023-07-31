От урагана в Казани пострадали 23 человека, двое госпитализировано

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В результате шквалистого ветра в Казани вечером 29 июля пострадали 23 человека. Всего же за вечер и ночь с 29 по 30 июля в ЕДДС города поступило 318 сообщений от граждан. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

Он напомнил, что вечером 29 июля в ЕДДС Казани стали поступать сообщения от жителей города об отключении электроэнергии, падении деревьев и веток, повреждениях конструкций и элементов зданий и сооружений.

В результате шквалистого ветра пострадало 23 человек. Из них двое госпитализировано. Упало 165 деревьев, повреждено 19 автомобилей, повреждена кровля на пяти домах, сорваны крыши с 10 домов, произошло 109 аварий на системах электроснабжения города.

«По распоряжению руководителя исполкома Казани Рустема Гильфановича Гафарова для ликвидации последствий, кроме дежурных аварийно спасательных бригад коммунальных предприятий, были дополнительно выведены 79 бригад в составе 285 человек, в том числе 8 бригад — 33 человека на объектах соцсферы, 46 бригад жилищников — 145 человек, 28 бригад дорожников — 107 человек», — отметил спикер.

На сегодняшнее утро все ранее отключенные от электроснабжения потребители запитаны, кратковременное отключение котельных Газэнерго с прекращением горячего водоснабжения устранено. Перебоев с подачей холодной воды и газа не было.

«Соответствующей утвержденной МЧС методикой будет проведена оценка ущерба гражданам и муниципальному имуществу, после чего будут приниматься решения о способе и порядке его возмещения», — отметил спикер.