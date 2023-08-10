Исполком Казани утвердил размеры выплат для школьников – победителей олимпиад

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В Казани определили размеры премий для школьников – победителей и призеров всероссийской и республиканской олимпиад. Самая большая выплата составит 40 тыс. рублей. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Премии носят персональный характер, их размер определяется по наивысшему результату ученика. Так, победителям и призерам республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов, республиканской олимпиады школьников по геологии, истории Татарстана предусмотрены выплаты в размере 5 тыс. рублей (включая налоговые вычеты).

Победители и призеры республиканской олимпиады школьников для учащихся 7-11-х классов по таким предметам, как татарский язык и литература, русский язык и литература для учащихся школ с родным языком обучения, восточные языки присуждаются выплаты по 20 тыс. рублей. На такую же сумму могут рассчитывать победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Самые крупные премии присуждаются победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – 40 тыс. рублей.

По 30 тыс. рублей получат призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Напомним, по итогам прошедшего учебного года Татарстан сохранил третье место по количеству победителей всероссийских школьных олимпиад – первые места заняли более 250 учащихся.