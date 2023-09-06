Исполком Казани: Развитие территории «Новой Портовой» осложняет изъятие гаражей

Развитие территории возле речного порта Казани осложняет изъятие земель, на которых расположены гаражи. Об этом сообщила заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Анастасия Латыпова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Это небольшая территория. Но даже на 4 гектарах мы не можем объявить торги, потому что вынуждены всё дооформить. Есть гаражная амнистия, которая позволяет, даже если у тебя сегодня нет прав на объект, пойти и зарегистрировать в упрощенном порядке права и в любой момент заявить, что тебя не учли», — сказала спикер.

Латыпова отметила, что решение о комплексном развитии территории почти в 300 гектаров было принято полгода назад.

«Хорошо, что сейчас мы имеем дело с гаражами, а не с жильем — острота совершенно другая. Но иметь 300 неоформленных гаражей — ничем не лучше, чем 300 неоформленных квартир, у которых потом наследники появляются», — добавил председатель комитета Александр Тыгин.

Концепция «Новой Портовой» звучит как «Казань — город на воде». По задумке разработчиков, она откроет жителям столицы Татарстана и туристам свободный доступ к Волге, о чем сообщал «Татар-информ».