Исполком Казани рассказал, можно ли сделать крытую парковку в рамках проекта «Наш двор»

Можно ли включить в программу «Наш двор» создание крытой парковки многоквартирного дома или отремонтировать существующую, рассказал во время прямого эфира в Instagram заместитель руководителя исполкома по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Он отметил, что по программе благоустройства дворов «Наш двор» выполняется создание и ремонт дорог и тротуаров, установка малых архитектурных форм и опор освещения, детского спортивного инвентаря, контейнерных площадок для ТКО.

«Набор оборудования для каждого инвентаря подбирается индивидуально, — пояснил Гиниятуллин. — Что касается ремонта крыши парковки, то этот вопрос необходимо внести на обсуждение проекта благоустройства двора, которое перед началом работ администрация района у себя организует».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах по проекту «Наш двор» за два года отремонтировано 219 территорий на сумму более 2,3 млрд рублей.