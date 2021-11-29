Наиль Магдеев о «Нашем дворе»: «Ежегодно вкладываем по миллиарду! Такого никогда не было»

В Набережных Челнах по проекту «Наш двор» за два года отремонтировано 219 территорий на сумму более 2,3 млрд рублей. Итоги двухлетней программы благоустройства, а также планы на 2022 год обсудили сегодня на аппаратном совещании в мэрии Автограда.

За период с 2020 по 2024 годы в Набережных Челнах планируется ремонт 683 дворовых территорий, будут проведены работы по асфальтированию дворов, ремонту тротуаров, наружному освещению

Фото: chelny-izvest.ru

В Набережных Челнах ремонт зайдет на 683 дворовых территории

Начиная доклад по проекту «Наш двор», первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев напомнил, что масштабная программа благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициирована Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Ее цель — отремонтировать все дворы во всех многоквартирных домах Татарстана, требующих благоустройства, с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ. Схемы благоустройства дворов согласовываются с жителями. В 2020 году при согласовании с жителями схем благоустройства дворов приняли участие депутаты Городского Совета.

«Важно учесть интересы жителей и сделать каждый двор уютным», — отметил докладчик.

За период с 2020 по 2024 годы в Набережных Челнах планируется ремонт 683 дворовых территорий, будут проведены работы по асфальтированию дворов, ремонту тротуаров, наружному освещению. Также установят уличное и детское оборудование, появятся площадки для ТКО, дворы украсят новые деревья.

Илья Зуев: «В первую очередь благоустройство коснулось дворов многоквартирных домов, построенных до 2014 года» Фото: nabchelny.ru

По словам Зуева, в первую очередь благоустройство коснулось дворов многоквартирных домов, построенных до 2014 года, где качество асфальта было в ненадлежащем состоянии. В этих дворах удалось сохранить деревья и растения, расширить узкие дороги, обновить тротуары. Также была проделана работа по обеспечению безопасности детских зон, затем продуманы вопросы парковки.

«Все дворовые пространства рассматриваются комплексно. Во-первых, изучаются пути движения пешехода — как он выходит из подъезда, куда и по каким путям направляется, как пересекает двор, как попадает на остановку общественного транспорта и к другим точкам притяжения микрорайона. Во-вторых, при проектировании необходимо обеспечить безопасность детских зон. Изучить, каким образом ребенок попадает на детскую площадку, как он идет в детский сад, школу. Также на схемах учитывается соединение двора с прилегающими улицами и дорогами», — уточнил подробности Илья Зуев.

Детские площадки включают малые архитектурные формы для игр детей разных возрастов, а все элементы имеют гарантию изготовителя, действующую в течение года. По этой гарантии производитель бесплатно может заменить элементы с производственными или другими дефектами.

За два года отремонтировано 219 дворов на сумму более 2,3 млрд рублей

На заседании прозвучало, что в 2020 году выполнено благоустройство 131 дворовой территории — на работы было направлено более 1,2 млрд рублей. В 2021 году отремонтировано 88 дворовых территорий — лимит финансирования составил более 1,1 млрд рублей.

«В текущем году дорожные работы, наружное освещение, озеленение выполнены в полном объеме», — сказал Илья Зуев.

В текущем году обустроено 1725 парковочных мест. Они размещаются вдоль внутриквартальных проездов, с учетом соблюдения нормативов ширины проезда Фото: chelny-izvest.ru

В текущем году обустроено 1725 парковочных мест. Они размещаются вдоль внутриквартальных проездов, с учетом соблюдения нормативов ширины проезда для движения транспортных экстренных служб и специальной техники. Созданы специальные парковочные карманы, организованные пространства, где соблюдаются требования СанПиН о минимальных расстояниях между парковкой, жилым домом и детскими площадками.

Также в рамках программы была выполнена посадка зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных. В 2020 — 2021 годах в ходе компенсационной посадки высажено 7089 деревьев и кустарников. В дворовых территориях, площадь которых не позволяла произвести компенсационную посадку, деревья были высажены вдоль проспекта Чулман, улиц Академика Королева, Шамиля Усманова, Старосамановская.

Монтаж детского оборудования выполнен в количестве 701 элемента. Уличное оборудование установлено в количестве 3 565 штук, в том числе 1324 скамеек, 1266 урн, 667 полусфер.

Проектировщики подготовили схемы благоустройства дворов на 2022 год

Илья Зуев также рассказал, что в 2022 году в Набережных Челнах планируется благоустроить 81 дворовую территорию по президентской программе «Наш двор».

«Представители генерального подрядчика, проектировщика, администраций районов, управляющих компаний провели обходы дворовых территорий 2022 года. Проектировщиками подготовлена 81 предварительная схема благоустройства дворовых территорий. Лимит финансирования на данный момент не определен», — отметил Зуев.

В этом году каждый житель города мог проголосовать на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» за дворы, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь.

В 2021 году отремонтировано 88 дворовых территорий — лимит финансирования составил более 1,1 млрд рублей Фото: nabchelny.ru

Таким образом, топ-200 дворов были выбраны по процентному соотношению проголосовавших людей к проживающим во дворах. В механизме подсчета учитывался коэффициент количества дворов на 2022-2024 годы по районам республики. В Набережных Челнов отдали свой голос 11 тысяч жителей, вошли 18 дворов.

Самыми активными в голосовании стали казанцы — жители столицы республики отдали 35 тыс. голосов за территории для благоустройства. В Альметьевском и Нижнекамском районах проголосовали 7,5 и 6,5 тыс. человек соответственно.

В общей сложности в голосовании за объекты благоустройства участвовали 170 тыс. татарстанцев, из них 92 тыс. отдали голоса за дворы, которые в следующем году благоустроят в первую очередь Список опубликован на сайте dvor.tatar в разделе «Документы».

Наиль Магдеев: Судьба благоустроенных дворов — в руках жителей

Комментируя выступление Зуева, Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал жителей бережно относиться к общедомовому имуществу. По словам градоначальника, обустроить дворы сложнее, чем содержать их.

«За два года более 200 дворов из 683 — а это треть дворов на сегодняшний день, которые мы планируем за пять лет привести в идеальное состояние, — приведены в хорошее добротное состояние. Безусловно, мы считаем, что это большой успех. Сегодня задача управляющих компаний, на баланс которых переданы современные красивые благоустроенные дворы, — вместе с жителями содержать их. Достойно нужно содержать, пользоваться во благо собственных детей, семей, которые живут на этой территории. Судьба этих дворов — в руках жителей, как они будут относиться к имуществу, площадкам, такими они и будут», — отметил мэр.

Наиль Магдеев: «За два года более 200 дворов из 683 — а это треть дворов на сегодняшний день, которые мы планируем за пять лет привести в идеальное состояние, — приведены в хорошее добротное состояние» Фото: nabchelny.ru

Градоначальник подчеркнул, что ежегодно в работу по благоустройству вкладываются серьезные финансовые ресурсы. «Каждый год — это миллиард двести, миллиард. И эта работа будет продолжаться. Поставлена задача в течение пяти лет привести в хорошее нормативное состояние дворы. Это будет выполнено», — заверил Магдеев.

Мэр также привел в пример состояние общественных пространств, которые порой подвергаются действиям вандалов. «Вкладываем серьезные деньги, а через несколько дней или ночей видим там то, что не хотели бы видеть <...> Каждый двор — это отдельная семья. За каждым потом ходить и приводить все в порядок мы не можем», — отметил он.

Магдеев напомнил, что конечная цель благоустройства дворов — это комфортные условия для жителей, а также отметил, что за более 20 лет работы в органах муниципальной власти никогда не сталкивался с такой программой, которая зашла бы во дворы с полным наведением там порядка.

«Не было таких программ ни в советские времена, ни в постсоветские. Ни у государства, ни у муниципалитетов до дворов руки не доходили, потому что денег не было. А в Республике Татарстан дошли и руки, и деньги — до дворов. Только в этом году в Челнах потратили почти миллиард на асфальтирование дворов. Нет таких денег ни у кого и не было никогда! Но эти деньги пришли, они вложены в благоустройство того или иного двора, чтобы семьи могли пользоваться комфортными условиями», — отметил он.

О старте новой республиканской программы «Наш двор» Рустам Минниханов объявил 20 августа 2020 года. За три года в регионе планировалось благоустроить дворы всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года — это 8,8 тыс. объектов в 18 населенных пунктах республики, в том числе в Казани и Набережных Челнах.

В связи со сложной экономической обстановкой, программа, рассчитанная на три года будет продлена до 2024 года, однако объем работ сокращен не будет.