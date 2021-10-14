Исполком Казани попросил депутатов рассмотреть вопрос запрета продажи алкоголя во дворах
Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров попросил депутатов рассмотреть возможность запрета реализации алкоголя во дворах. Об этом он заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.
«Если в закон все же будут вноситься какие-то корректировки, то просим рассмотреть вопрос запрета реализации алкогольной продукции на внутридомовых территориях. Это в большей степени бывшие тепловые подстанции, другие объекты, которые располагаются практически по центру дворов. В последующем они перепрофилируются в розничные магазины и начинают в благоустроенных дворах создавать проблемы, реализуя алкоголь», – сказал докладчик.
В сентябре прошлого года вступил в силу республиканский закон о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в части объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Закон запрещает продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 100 кв. метров на территории моногородов с численностью населения свыше 500 тыс. человек. Законом установлен нижний предел в 50 кв. метров по республике и 100 кв. метров — для Набережных Челнов.
По словам Шакирова, в Казани 580 юридических лиц имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. На основании этих лицензий алкоголь продается в 2,2 тыс. объектах. Кроме того, пивную продукцию реализуют в 3,1 тыс. объектах.
Он отметил, что в Казани до принятия закона реализовывали алкоголь в многоквартирных домах 137 предприятий. Из них только девять располагали площадью зала менее 50 кв. метров. «В результате четыре объекта, в основном это были те самые рюмочные и наливайки, уже закрылись. У пяти в 2022 году истекает лицензия, они тоже будут закрыты», – уточнил он.
«Кардинального влияния данный законопроект не оказал. В первую очередь из-за того, что по Казани нет шквала обращений. Поэтому сейчас эта проблема не является определяющей. Если в дальнейшем рассматривать порог повышения минимального размера зала для общепита, расположенного в многоквартирных жилых домах, мы считаем, что для Казани пока это нецелесообразно. Потому что в этом вопросе намерены находить баланс интересов и предпринимателей, и горожан», – добавил замруководителя исполкома.
Он также заметил, что сейчас в городе решается вопрос, на каком расстоянии от школ, детсадов, больниц нельзя реализовывать алкогольную продукцию. «Максимальная планка 75 метров к прилегающей территории. Этот критерий мы пересматриваем», – заключил он.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госалкогольинспекция Татарстана не поддержала запрет продажи пива в многоквартирных домах.