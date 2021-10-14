Госалкогольинспекция Татарстана не поддержала запрет продажи пива в многоквартирных домах

Запрет продажи пива в многоквартирных домах в Татарстане сократит число объектов торговли, осуществляющих розничную продажу алкоголя, почти на четверть. Об этом заявил заместитель начальника отдела административной и судебной практики Госалкогольинспекции республики Ильяс Жамалетдинов на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«По вопросу запрета продажи пива в многоквартирных домах считаем, что это приведет к сокращению количества объектов торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, почти на четверть. И как следствие — к ухудшению экономической ситуации, потере рабочих мест, сокращению легальных объемов розничной продажи алкогольной продукции, снижению поступления акцизов в республиканский бюджет», — сказал докладчик.

Жамалетдинов напомнил, что в прошлом году вступил в силу республиканский закон о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в части объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

Закон установил запрет на продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 100 кв. метров на территории моногородов с численностью населения свыше 500 тыс. человек. Законом установлен нижний предел в 50 кв. метров по республике и 100 кв. метров — для Набережных Челнов.

Жамалетдинов отметил, что до принятия изменений в законе в Татарстане насчитывалось 1212 объектов общественного питания, из которых 187 были расположены в многоквартирных домах. «На 1 октября 19 объектов общественного питания закрылись в связи с принятием изменений в законе. Закрытие такого небольшого количества объектов общественного питания существенно не повлияло на экономическую деятельность в целом по розничной продаже в Татарстане», — констатировал он.

Докладчик также подчеркнул, что в этом году за реализацию алкогольной продукции в период ограничения времени привлечены к административной ответственности 170 предпринимателей, наложены штрафы на сумму более 2,5 млн рублей.

Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Наталия Кропотова добавила, что в городе ситуация с теми объектами, которые расположены в многоквартирных домах, пока остается достаточно напряженной.

«Жители возмущаются, что в сданных новых домах раньше социальных объектов открываются всевозможные точки продажи со спиртным. Так, например, только за III квартал 2021 года в микрорайоне Замелекесье открылись на первых этажах многоквартирных домов семь новых объектов по продаже алкоголя», — продолжила она.

По словам Кропотовой, на 1 октября в Набережных Челнах реализуют алкогольную продукцию 816 объектов торговли и общественного питания. Из них в многоквартирных жилых домах расположены 311 объектов, в том числе 117 работают без лицензии.

Замруководителя исполкома Набережных Челнов попросила депутатов выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральный закон в части лицензирования пива и пивных напитков. «Введение лицензирования розничной продажи пива и пивных напитков будет иметь как социальный, так и экономический эффект», — резюмировала она.