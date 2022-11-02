Исполком Казани помог зарегистрировать брак 318 мобилизованным

Сегодня на сборе городского штаба помощи семьям мобилизованных в Казани мэр города Ильсур Метшин рассказал о том, сколько мобилизованных татарстанцев и башкортостанцев зарегистрировали брак.

«С начала обьявления частичной мобилизации управлением ЗАГС города Казани зарегистрировано 318 браков, с участием мобилизованных. Из которых только 213 жителей Казани и 105 жители нашей соседней республики Башкортостан. Исполком помогал как и в регистрации расторжения браков, – 71 случай, из них 29 пришлось на мобилизованных жители Башкортостана» – рассказал Ильсур Метшин, мэр Казани.

Также он добавил, что сотрудники отделов ЗАГСа Казани установили отцовство в отношении детей 31 мобилизованного, в том числе 5 жителей Башкирии.

Ранее «Татар-информ» писал, что житель столицы Татарстана Рамиль Диндаров, призванный на военную службу по частичной мобилизации, зарегистрировал брак со своей избранницей Анной Кирилловой на два дня раньше положенной даты. О чем сообщала пресс-служба мэрии Казани.