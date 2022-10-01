В Казани заключили «досрочный» брак мобилизованного и его невесты

Фото: Администрация Вахитовского и Приволжского районов

Житель столицы Татарстана Рамиль Диндаров, призванный на военную службу по частичной мобилизации, зарегистрировал брак со своей избранницей Анной Кирилловой на два дня раньше положенной даты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

33-летний Рамиль Диндаров и 28-летняя Анна Кириллова вместе уже пять лет, в этом году они решили официально зарегистрировать свои отношения. Регистрация должна была состояться 1 октября, однако планы влюбленных изменились из-за объявленной недавно частичной мобилизации. В итоге они поженились 29 сентября.

Диндаров за несколько дней до регистрации брака получил повестку из военкомата. В назначенный день он пошел в военный комиссариат. По словам супруги, молодой человек заявил о готовности исполнить свой гражданский долг и отправиться в воинскую часть. «Все близкие гордятся им», — уверена Анна Кириллова.

Назначить новую дату удалось благодаря содействию военного комиссариата, администрации Вахитовского и Приволжского районов и Управления ЗАГС Казани. На церемонию бракосочетания молодая семья пригласила самых близких — родителей и родственников. От имени мэра столицы РТ Ильсура Метшина новобрачных поздравил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Марат Закиров.

Частичную мобилизацию в стране Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».