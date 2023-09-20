Исполком Казани ответил на сообщения о разрушении памятника меценату Юнусову

Фото: «Миллиард.Татар»

Памятник известному татарскому меценату XIX века Ибрагиму Юнусову стоит на своем месте на Ново-Татарском кладбище. Об этом заявили в исполкоме Казани, комментируя публикацию редакции «Миллиард.Татар» о разрушении мемориала.

«В администрацию кладбища „Ново-Татарское“ г.Казани поступило обращение граждан с просьбой убрать мусор, препятствующий проходу к месту захоронения», — заявили в исполкоме.

По их данным, рабочие, проводившие уборку на кладбище, обнаружили под листвой и ветками крупные осколки памятника с арабской вязью. Однако понять, на какой могиле находилось это надгробие, они не смогли.

Как следует из статьи «Миллиард.Татар», надгробие, на котором сейчас установлена табличка с именем купца Ибрагима Юнусова, принадлежит другому человеку — Махруй, дочери Мухаметджана. Подробнее о ситуации можно узнать в материале.