Исполком Казани объяснил, почему от снега не чистят парковочные «карманы»

Иногда во время уборки снега техника чистит только дороги, пропуская парковочные «карманы» во дворах домов. С таким обращением к замруководителю исполкома Казани Искандеру Гиниятуллину во время прямого эфира в Instagram обратились горожане.

«Можно так пошутить: хорошо, что у нас не чистят карманы, значит карманы будут целее», — отшутился замруководителя.

Он согласился со зрителями, что такая проблема действительно есть в Казани. Однако вина здесь лежит исключительно на автовладельцах.

«Заездные карманы, как правило, заставлены автомобилями, и это мешает уборке этой части дороги. Но я передам данный вопрос Комитету по внешнему благоустройству. Мы постараемся обратить внимание», — сказал Гиниятуллин.

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