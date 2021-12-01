Исполком Казани объяснил, почему в квитанциях растут суммы за услуги ЖКХ

Почему так часто растут суммы в платежных квитанциях за услуги жилищно-коммунального хозяйства, рассказал в прямом эфире в Instagram заместитель руководителя исполкома по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Спикер отметил, что размер платы за услуги ЖКХ зависит от двух факторов.

«Сумма оплаты за ЖКХ зависит от потребления коммунальных ресурсов. Если у вас стоят приборы учета и вы в какой-то месяц перелили воды или пережгли свет, то понятно, что это счетчик посчитает и сумма к оплате будет меняться. Если экономили, то сумма будет меньше», — отметил замруководителя исполкома.

Что касается размера тарифа за квартплату, то она меняется раз в год — в основном это происходит 1 июля.

«Если углубиться, что такое плата за ЖКХ, — это две составляющие: коммунальные платежи и жилищные услуги. Коммунальные платежи регулируются государством, их устанавливает не исполком, а государственный жилищный орган в пределах индексов, которые спускаются федеральным центром. Жилищные услуги должны устанавливаться собственниками помещений в доме. Далее управляющая компания принимает решение по этим тарифам. Однако у нас немного домов в Казани, где собственники готовы рассчитывать тарифы. Поэтому, как правило, в соответствии с жилищным кодексом тарифы устанавливает исполком для своего муниципального жилья», — объяснил докладчик.